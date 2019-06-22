Karabük Birlik Vakfından Vali Gürel’e ziyaret Karabük Birlik Vakfı Başkanı Hasan Şahin beraberinde Başkan Yardımcısı Erdal Üngören ve Metin İnce, Muhasip Ali Rıza Gökçekli, üyeler Saliha Hatıl, Samet Kıymaz ve Ömer Arslan ile birlikte Vali Fuat Gürel’i ziyaret ettiler.

Karabük Birlik Vakfı Başkanı Hasan Şahin beraberinde Başkan Yardımcısı Erdal Üngören ve Metin İnce, Muhasip Ali Rıza Gökçekli, üyeler Saliha Hatıl, Samet Kıymaz ve Ömer Arslan ile birlikte Vali Fuat Gürel’i ziyaret ettiler.

Karabük Birlik Vakfının amacının geleceğin teminatı olan gençlerin inançlı, vatansever, kültürlü ilmi seviyesi yüksek bir gençlik yetiştirmek olduğunu söyleyen Başkan Şahin,Vakıf çalışmaları hakkında Vali Gürel’e bilgiler verdi.

Nazik ziyaretleri için Karabük Birlik Vakfı Başkanı Hasan Şahin ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden Vali Gürel, Vakıf çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

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