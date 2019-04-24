Karabük Belediyesinden "El Emeği Göz Nuru" projesi

Karabük Belediyesi Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi kursiyer ve hocaları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 5000 Evler Yaşama Sevinci Özel Eğitim İlkokuluna ziyarette bulundu.

Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi kursiyer ve hocaları, çocuklar ile birlikte hazırlamış oldukları bez torbaları boyayıp, oyunlar oynadılar ve öğrencilere balonlar hediye ettiler. Yapılan açıklamada "İnsanı insan yapan, ruhu besleyen tek duygudur sevgi. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Biz de sevgi mutluluk olmaya geldik. Çocuklarımız yaşam sevincimizdir ve geleceğimizin teminatıdır. Hep birlikte tek yürek olup çocuklarımıza ulaşalım istedik. Onların kocaman gülüşlerindençıkan sesleri duyalım istedik.Bizlere bu imkanı sağlayan ve destek veren başta Karabük Belediye Başkanımız Rafet Vergili başkanımıza ve Sosyal Yaşam Merkezleri müdürümüz Aydın Karataş beyefendiye çok teşekkür ederiz" denildi.