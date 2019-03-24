Karabük Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Karabük Belediyesi tarafından Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun merkezde bulunan 12 adet faal futbol kulübüne spor malzemeleri desteğinde bulunuldu.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Amatör Spor Kulüpleri’nin en önemli faaliyetinin mahallede bulunun çocukların en iyi şekilde yetişmesi, kötü alışkanlıklardan uzak olması ile ilgili olduğunu belirterek, "Yıllardan bu tarafa görmüş olduğum arkadaşlar ellerinden geldiği kadar bu spor faaliyetleri üstünde çok hassas davrandı. Karabük’e de büyük hizmetleri oldu. İnşallah bundan sonra amatör sporlara bizimde iyi derecede katkılarımız, desteklerimiz olacak. Yapmış olduğumuz sahaları mümkün olduğu kadar onlara tahsis etmeye çalışacağız. Bazı kanuni engeller var ama bunların hepsini beraber geçeceğiz. Sporcu Fabrikası’nın yanındaki arazi Spor İl Müdürlüğü’ne veya Spor Bakanlığı’na ait değil, Karabük Belediyesi’ne ait. Onlara orayı vermeyeceğim. Çünkü kendileri farklı amaçlarla kullanıyorlar. Ben inşallah orayı da ortak kullanmanızla ilgili size yeterli bir saha olarak hazırlayacağım. Spor kulüplerinin üstünden siyaset yapılmaz. O Sporcu Fabrikası’nın yerini Spor İl Müdürlüğüne Karabük Belediyesi verdi ve oraya da sağ olsun Mehmet Ali Şahin Bey Sporcu Fabrikası’nı kurdu. Yapılan işin sonunda Karabük Belediyesi’ne bir teşekkür bile edilmedi. Biz öyle davet falan beklemiyoruz, açılışa da çağırmasınlar, ufak bir teşekkür etseler yeter. Biz sizden, kulüp başkanlarından çok memnunuz. Aynı zamanda çocuklara hizmetlerinizin devamını temenni ediyoruz. Bir tane çocuğu dahi mahalle aralarındaki kötü alışkanlıklardan uzak tutsanız bizim yeterli. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.