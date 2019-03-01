Karabük Belediyesi tarafından okullara geri dönüşüm üniteleri dağıtıldı Karabük Belediyesi tarafından Karabük’te bulunan okullara geri dönüşüm üniteleri dağıtıldı.

Karabük Belediyesi tarafından Karabük’te bulunan okullara geri dönüşüm üniteleri dağıtıldı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan Karabük Belediyesi tarafından, mahallelerdeki Sosyal Yaşam Merkezlerine ve mahallelere yerleştirilen geri dönüşüm ünitelerinden sonra il sınırları içerisindeki okullara da geri dönüşüm üniteleri dağıtıldı.

Böylece kâğıt, plastik, cam, metal ve ambalaj atıkları ayrı ayrı sınıflandırılıp, toplanarak geri dönüşüme tabi tutulacak.

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