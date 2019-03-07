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Karabük Belediyesi son meclis toplantısını yaptı

Karabük Belediyesi, 31 Mart’ta gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimleri öncesinde 2014-2019 yılları arasındaki son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

07 Mart 2019 Perşembe 12:11
Karabük Belediyesi son meclis toplantısını yaptı

Karabük Belediyesi, 31 Mart’ta gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimleri öncesinde 2014-2019 yılları arasındaki son meclis toplantısını gerçekleştirdi.


Karabük Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonunda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Başkanlığında yapıldı.Komisyon raporları ile gündem harici konular görüşüldükten sonra konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Belediyesi meclis üyeleri ile birlikte her zaman örnek bir dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.


Başkan Vergili, “2014-2019 dönemine ait son meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Bazen kalbimizi kıracak laflar da ettik. Ben Meclis üyelerimizin kalbini kırdıysam özür dilerim. Bunları kişisel olarak algılamayın, hiçbirimizin şahsi bir işi yoktu. Hepimiz memleketimize hizmet için toplanmıştık. MHP’li ve AKP’li tüm Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarıma 5 yıldır yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin gündem harici üçüncü madde olarak oylamaya sunduğu, kendisinin sağlığında ve ölümünden sonra da Karabük’te hiçbir cadde, sokak, park veya köprüye adının verilmemesi önergesi de oy birliği ile meclisten geçti.


MHP’li ve AK Parti’li tüm Belediye Meclis Üyeleri ile tek tek helalleşen Vergili, üyelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:11
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