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Kadın - Aile Karabaş otunun bilinmeyen faydaları: Enfeksiyonun kökünü kazıyor! Enfeksiyona karşı bunu da yaptılar
Kadın - Aile

Karabaş otunun bilinmeyen faydaları: Enfeksiyonun kökünü kazıyor! Enfeksiyona karşı bunu da yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-08-20 12:06:00 - 2024-08-20 12:44:29
Karabaş otunun bilinmeyen faydaları: Enfeksiyonun kökünü kazıyor! Enfeksiyona karşı bunu da yaptılar

Karabaş otunun içerdiği 1,8-cineole antibakteriyel, antiallerjik, sakinleştirici, burunda oluşan enfeksiyona karşı bir kalkandır. Bunu da yaptılar... Enfeksiyona son veren çözüm. Kimse bu faydasını beklemiyordu.

Karabaş otu, aromatik özellikleri ve uçucu yağı ile ön plana çıkan bir lavanta türüdür. Faydalarıyla bilinen karabaş otu bitkisinde yüksek miktarda C vitamini, magnezyum, demir, kalsiyum gibi vitamin ve mineraller bulunur. 

  • Ses tellerindeki enfeksiyonlara karşı ve tansiyon düşürücü özelliği olan bir maddedir.
  • Genel olarak karabaş otu yirminin üzerinde antibakteriyel özellikli etkin madde içermektedir.
  • Özellikle, içerdiği caryophyllene maddesi staphylococ ve streptococ bakterilere karşı çok güçlüdür.

Karabaş Otu Çayının Yapılışı ve Tüketimi

Karabaş otu çayı taze ya da kurutulmuş çiçeğinden hazırlanır.

Önceden kaynatılmış bir fincan suya yaklaşık 1-2 çay kaşığı kurutulmuş karabaş otu atılarak yaklaşık 3-4 dakika bekletilir.

Eğer çay taze bitkiden hazırlanıyorsa demlenme süresi 7-8 dakikayı geçmemelidir.
Karabaş otu çayını günde bir bardak tüketmek sağlıklıdır. Bu çayı sürekli olarak kullanmaktan uzak durulmalıdır.
Düzenli olarak kullanılacağı durumlarda 2 hafta boyunca kullandıktan sonra iki hafta ara vermek gerekir.

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