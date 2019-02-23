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Karabağlar Belediyesi Spor A.Ş.’deki işçiler grevde

İzmir’de, Karabağlar Belediyesi’ne bağlı Karabağlar Belediyesi Spor A.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:18
Karabağlar Belediyesi Spor A.Ş.’deki işçiler grevde

İzmir’de, Karabağlar Belediyesi’ne bağlı Karabağlar Belediyesi Spor A.Ş., grev kararı aldı. Belediye grev kararına ilişkin, "Görüşmelerde, işçi ücretlerine 2018 yılında açıklanan yüzde 20,30 olan enflasyon oranının da üzerinde (bir defaya mahsus olmak üzere tek seferde verilecek olan net 2 bin 500 TL iyileştirme de dahil) ortalama yüzde 29,8 oranında ücret artışı önerilmiştir. Sendika verilen bu teklifi kabul etmeyerek ortalama yüzde 54 oranında ücret artışı talep etmiştir" denildi.


Karabağlar Belediyesi’ne bağlı Karabağlar Belediyesi Spor A.Ş. çalışanları, DİSK’e bağlı Dev-Turizm-İş ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanılamaması üzerine greve çıktı. 19 işçinin grev kararı almasının ardından Karabağlar Belediyesi’nden bir yazılı açıklama geldi.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, DİSK’e bağlı Dev-Turizm-İş ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı ve sendikaya bağlı çalışanların grev kararı aldığı hatırlatıldı.


Açıklamada, 19 işçinin grevde olduğu belirtilirken, "Görüşmelerde işçi ücretlerine 2018 yılında açıklanan yüzde 20,30 olanenflasyon oranının da üzerinde (bir defaya mahsus olmak üzere tek seferde verilecek olan net 2 bin 500 TL iyileştirme de dahil) ortalama yüzde 29,8 oranında ücret artışı önerilmiştir; ancak sendika verilen bu teklifi kabul etmeyerek ortalama yüzde 54 oranında ücret artışı talep etmiştir. İkinci yıl ücretlere ÜFE+ 2 oranında ücret zammına ilave olarak, aylık brüt 141 TL yol ücreti de teklif edilmesine rağmen bu teklifimiz de kabul görmemiştir" denildi.


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Günümüz koşullarında sendikanın ücretlere istediği seyyanen net 800 TL zam, aylık 255 TL brüt aile yardımı, aylık brüt 282 TL yol ücreti, aylık brüt ortalama 461 TLikramiye ile birlikte toplam ortalama yüzde 54 oranındaki ücret artışının kabul edilmesinin mümkün olamayacağı; ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri başlangıcından sonuçlanması aşamasına kadar olan sürede oluşan ücret artışlarındaki farkların da yasa gereği işçilerimize verileceği ve işçilerimizin herhangi bir hak kaybına uğramayacağı kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur."

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:18
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