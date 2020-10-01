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Okur Postası 'Karabağ alınmadan ateşkes olmamalı!'
Okur Postası

'Karabağ alınmadan ateşkes olmamalı!'

Gazetemiz okurlarından Serhat Yılmaz, "Karabağ alınmadan ateşkes olmamalı!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:57:00 -
'Karabağ alınmadan ateşkes olmamalı!'

Ermenistan’ı sahaya kim sürüyor? Azerbaycan’a ait Dağlık Karabağ’da bir soykırım gerçekleştirerek yıllarca işgalci konumunu sürdürmesine göz yumulan Ermenistan’ın son zamanlarda Azerbaycan’a yönelik provokatif tavırlarının arkasında çok güvendikleri Fransa ve ABD’deki Ermeni lobisi mi var? Bölgemizdeki ateş çemberine baktığımızda, Azerbaycan’a yönelik provokatif saldırıların hedefindeki bir diğer ülkenin Türkiye olduğunu gayet iyi görüyoruz. Türkiye her alanda kışkırtılarak hata yapmaya zorlanıyor.

Terör devleti olma konusunda İsrail’den aşağı kalmayan Ermenistan; Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak askeri tatbikatı ile verilen mesajı anlamamış olmasının bedelini ağır ödeyecek.

Türkiye’nin diplomatik sahada Ermeni provokasyonuna yönelik sesini yükseltmesi ve Azerbaycan’a olan desteğini hem uluslararası diplomaside hem de sahada göstereceğini açıklaması, başta Rusya olmak üzere AB ve ABD’yi de rahatsız etti. ABD Başkanı Donald Trump, her zamanki gibi tüccar tavrıyla bir açıklama yaptı ve “O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve (çatışmaları) durdurabilecek miyiz bakacağız” diyerek gidişatın kendi lehine dönmesini beklemek için top çevirmeye başladı. Bu kez karşısında beklemedikleri bir Azerbaycan gören AB ülkeleri ise derhal barışı hatırladı ve bir an önce ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Bir adım dahi geri atılmamalı

Hayır! Artık ok yaydan çıktı. Azerbaycan haklı olduğu bu dâvâda bir adım dahi geri atmadan, işgal altındaki topraklarını tamamını elde edene kadar bu mücadeleyi sürdürmeli, askeri gücünü sahaya yansıtarak diplomasi masasından da zaferle kalkmasını bilmelidir. Ermenistan veya iş birlikçileri barış istiyorlarsa bir an önce uluslararası kararların adilane bir şekilde yerine getirilerek Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki işgali sona erdirilmelidir.

Türkiye'nin tavrı net

Azerbaycan’a yönelik saldırı sonrasında Türkiye tavrını net olarak ortaya koydu. Zaten bu anın geleceğini önceden hesaplayarak iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve tatbikat ile anlaması gerekenlere bir mesaj verilmişti.

Türkiye, kendisinin bir ateş çemberine alınmak istendiğinin gayet farkında. Suriye’de terör örgütü YPG-PKK’yı silahlandıran, Türkiye’yi terör ile diz çöktürmeye çalışanlara karşı sınırlarımızın ötesinde verilen cevaplar muhataplarına ulaşıyor. Gerek Libya’da, gerek Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin tavrını ve ne yapacağını merak edenler, bu kez Ermenistan provokasyonuyla bir kez daha test etmek istediler. Tavrımız açık ve net belli. Hem sahada hem masada Azerbaycan’ın yanındayız, hakkımızın, hukukumuzun peşindeyiz.

Son söz Karabağ alınmadan ateşkes olmamalı!

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