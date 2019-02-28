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Karabacak’tan sanayi sitesi teşekkürü

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya’nın uzun zamandır çözüm beklediği Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin taşınması ve Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi’nin protokolünün imzalanmasının ardından projede emeği geçenlere teşekkür etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:21
Karabacak’tan sanayi sitesi teşekkürü

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya’nın uzun zamandır çözüm beklediği Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin taşınması ve Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi’nin protokolünün imzalanmasının ardından projede emeği geçenlere teşekkür etti.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Konya sanayi hayatının önemli merkezlerinden olan Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin taşınması projesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, Toplu Konut İdaresi, Odalarımız ve Birliğimizle birlikte kalıcı, önemli bir hizmete adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin en modern sanayi sitesinin oluşturulmasıyla, esnaf ve sanatkarlarımıza modern ve ferah çalışma ortamıyla birlikte vatandaşlarımıza daha iyi hizmet imkanını da bu vesileyle sağlamış olacağız” dedi.


‘Benim Şehrim’ sloganıyla yeni dönem Konya projelerini anlatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın projelerin başında Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi’ni müjdelemesinin esnaf teşkilatı açısından büyük önem arz ettiğine değinen KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Başkanımızın projeye verdiği destek bizleri oldukça gururlandırmıştır. Teşkilatım adına kendisine hassaten teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesinin 2 milyon 600 bin metrekarelik bir alana oturacağını belirten Başkan Karabacak, “Sanayi projemiz gerçekten ülkemizin örnek sanayi sitelerinin başında gelecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyin ifade ettiği gibi, inşası Toplu Konut İdaremiz tarafından üstlenilen Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitemizdeki dükkân ve işyerleri yüzde 10 peşinat ve 120 ay vade imkanlarıyla esnaf ve sanatkarlarımızın hizmetine sunulacak. Torna, kaynakçılık ve oto tamirciliği gibi mesleklerde zor bulunan çırak ve kalfalarımız için sanayi sitemiz bir çekim merkezi olacak ve daha uygun ortamlarda yetişerek mesleklerimizin devamı sağlanacak. Darısı İnşallah taşınacak diğer sanayilerimizin başına” dedi.


Projenin hayata geçirilmesinde emeği olanlara ayrı ayrı teşekkür eden KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, sanayi sitemizin TOKİ işbirliğiyle yapılmasını sağlayan hemşehrimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Konya Valimiz Cüneyit Orhan Toprak’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, Konya Milletvekillerimize, tüm siyasilerimize, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımıza, Konya Tornacılar, Kaynakçılar ve Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanımız Sayın Emin Baranok ve Değerli Oda Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine, Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanımız Adem Uzman ve Değerli Oda Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine, Büyükşehir Belediyemiz Kentsel Dönüşüm Saha Ofisimizin çok değerli personellerine ve projede emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi projemiz Konyamıza, bölge esnaf ve sanatkarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:21
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