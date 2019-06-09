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Karabacak’tan milli maç teşekkürü

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Türkiye-Fransa milli maçının Konya’da oynanmasının Konya’yı ve esnaf teşkilatını ziyadesiyle memnun ettiğini söyledi.

09 Haziran 2019 Pazar 12:29
Karabacak’tan milli maç teşekkürü

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Türkiye-Fransa milli maçının Konya’da oynanmasının Konya’yı ve esnaf teşkilatını ziyadesiyle memnun ettiğini söyledi.


A Milli Futbol Takımının, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nun 3. maçında son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Konya’da karşı karşıya gelmesi Konya’yı ve özellikle de Konyalı esnafları ekonomik açıdan memnun etti. Müsabakanın Konya’da oynanmasının ardından bir açıklama yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Maçın Konya’da oynanmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere siyasetçilerimize, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’e, çok büyük emeği olan Gençlik ve Spor Genel Müdürü, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Konyalı hemşehrimiz Mehmet Baykan’a ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Milli maç nedeniyle şehrimize gelen yabancı ve yerli taraftarlar, Konya’nın ekonomisine ciddi katkılar sağlamış, ulaşım, konaklama, eğlence, ticaret, turizm, yiyecek, içecek gibi çok sayıda sektörde faaliyet gösteren esnafımıza canlılık getirmiştir" dedi.


Bu tür spor organizasyonların şehrin kalkınması ve tanıtımı adına son derece önemli olduğunu da vurgulayan Başkan Karabacak, "Milli maçın şehrimizde oynanmasının şehrimize katkısı maddi olarak elbette çok önemli ama şehrimizin Milli Takımımıza verdiği destek ve gücün yadsınamayacağı da bir gerçek. Konya’mız maneviyatı, mükemmel ambiyansı ve ev sahipliğiyle Milli Takımımızla bir bütün oluşturmuştur. Milli Takımımızın şehrimizde almış olduğu başarıların ardından bundan sonraki maçlarında takımımıza güç veren Konya’mızdaoynanması milli menfaatler açısından da bir zaruret oluşturmuştur. Milli maçlarla birlikte Türkiye Süper Ligde mücadele veren Atiker Konyaspor’umuzun da Konya’mıza ve esnafımıza olan katkısı oldukça önemli. Yeni sezonda Konya’mızı temsil edecek Yeşil Beyazlı Kulübümüze ve Atiker Konyaspor yönetimine başarılar diliyorum" diye konuştu.


Başkan Karabacak, Türkiye’nin Fransa’yı 2 - 0 mağlup ederek tarih yazması ve H Grubunda da üçte üç yapma başarısıyla ilgili olarak da "Milli Takımımızı, oyuncularımızı, 90 dakika takımımıza destek veren Konyalı seyircilerimizi ve halkımızı tebrik ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:29
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