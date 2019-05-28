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Karabacak: “Bayram alışverişlerini Konyalı esnafımızdan yapalım”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların bayram alışverişlerini esnaftan yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

28 Mayıs 2019 Salı 12:54
Karabacak: “Bayram alışverişlerini Konyalı esnafımızdan yapalım”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların bayram alışverişlerini esnaftan yapmaları konusunda çağrıda bulundu.


KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak da bayram öncesi yaptığı açıklamada, “Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Vatandaşlarımız bayram alışverişine başladı ve Konyalı hemşehrilerimizden tek isteğimiz yerel esnafımıza sahip çıksınlar. Şayet Konyalı vatandaşlarımız yerel esnafımızdan alışveriş yaparlarsa şehrimizin parası yine şehrimizde kalacak. Ulusal firmalardan alışveriş yapılırsa maalesef ilimizin parası şehir dışına çıkmış olacak. İlimizde gün geçtikçe çoğalan ulusal marketler ve zincir mağazalar mahalle içlerine kadar girdi ve büyük marketler sadece sektörümüzü etkilemiyor, onlarca mesleği ve esnaflarımızı etkiliyor. Halkımız, yerel esnafımızdan alışveriş yaparak yerel esnafımızın ayakta kalmasına yardımcı olacak ve böylelikle ulusal marketlerin çoğalması da bir nebze engellenmiş olacak" ifadelerini kullandı.


Yerel esnaftan alışveriş yapıldığı takdirde hem Konya ekonomisinin hem de esnaf ve sanatkarın kazanacağına dikkat çeken Başkan Karabacak, "KONESOB olarak Konyalı vatandaşlarımıza özellikle giyim, ayakkabı, aksesuar, kozmetik ve benzeri alışverişini esnaflarımızın işletmelerinden yapmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Fiyat konusunda bir farklılık olmadığını görecekler. Vatandaşlarımız bayram şekerini, çikolatasını, meşrubatını, kolonyasını ve tüm ihtiyaçlarını mahalle veya çarşı esnaflarımızdan yaparak esnafımızı sevindirsin ve onlara bayram sevinci yaşatsın. Yerel esnafımızdan alışveriş yaparak hem esnafımız kazansın hem Konya kazansın" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 12:54
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