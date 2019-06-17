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Karaaslan'dan kediyi hayata döndüren işçiye ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan:- "Aldığımız bilgilere göre minik dostumuzun durumu gayet iyi"

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:56
Karaaslan'dan kediyi hayata döndüren işçiye ziyaret

İSTANBUL (AA) - AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Pendik’te boğulma tehlikesi geçiren kediyi suni teneffüs yaparak hayata döndüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Müdürlüğünde görevli Metin Keskin’i evinde ziyaret etti.

İstanbul programı kapsamında Pendik’te çalışmalarını sürdüren Karaaslan, çeşitli ziyaretler gerçekleşirdi.

Karaaslan, ziyarette, "Pendik’te etkili olan yoğun yağış nedeniyle oluşan selde boğulma tehlikesi geçiren yavru kediyi suni teneffüs ile hayata döndüren ve yüreğimize su serpen Metin Bey hepimize bir kez daha sevgiyi, merhameti ve yardımseverliği hatırlattı." dedi.

Tüm canları emanet olarak gören ve onlara şefkatle yaklaşan merhamet medeniyetinin mensubu bir millet olduklarını anlatan Karaaslan, şunları söyledi:

"Metin Bey'in çabasını da bu anlayıştan ayrı düşünmek mümkün değil. Evinde ziyaret ederek kendisine teşekkürlerimizi ilettik. Metin Bey o gün yavru kediyi kurtarmakla kalmadı, yavru kediyi tedavi gördüğü hayvan bakımevinde de ziyaret ederek yaptığı iyiliği taçlandırdı. Aldığımız bilgilere göre minik dostumuzun durumu da gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Keskin de ziyaretinden dolayı Karaaslan'a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:56
  1. Çiğdem Karaaslan

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