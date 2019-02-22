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Karaaslan: "Uçhisar Belediyesi ezilen küçülen bir belediye değildir"

Uçhisar Belediyesince bin 195 metre karelik kapalı alana inşa edilen kademe binasının açılışı gerçekleştirildi.

22 Şubat 2019 Cuma 15:49
Karaaslan: "Uçhisar Belediyesi ezilen küçülen bir belediye değildir"

Uçhisar Belediyesince bin 195 metre karelik kapalı alana inşa edilen kademe binasının açılışı gerçekleştirildi. Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, "Uçhisar Belediyesi ezilen küçülen bir belediye değildir" dedi.


Uçhisar Belediyesi tarafından 1 milyon 800 bin liraya mal olan kademe binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni öncesinde konuşma yapan Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, "Uçhisar Belediyesinin ezilen, büzülen ve bir takım güçler tarafından yok sayılan bir belediye değildir. Uçhisar Belediyesi güçlü bir belediyedir. Uçhisar Belediyesini biz 2014 yılında 5 Nisan itibarıyla devir aldığımızda Uçhisar Belediyesinin 2014 yılı bütçesi 5 milyon liraydı. Ama bu 5 milyon liralık bütçenin 3 milyon 600 bin lirası sıcak piyasa borcuydu. Ve iflas etmiş, icralık olma noktasına gelmiş bir belediye devir aldık. İşte biz buradan bu aldığımız noktadan 42 milyon liralık alt yapı yatırımını gerçekleştirdik. O 3 milyon 600 bin liralık piyasa borcumuzun tamamını ödedik. 42 milyon liralık yatırımımızla beraber bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz kademe binamız bir zorunluluktu. İyi ki bu zorunluluk oluştu bizde burayı inşa ettik” diye konuştu.


MHP İl Başkanı İlhan Kaya ise Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’ın son derece başarılı çalışmalara imza attığını ifade ederken 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerde de Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’a destek istedi. Kaya, “Uçhisar’a he gelişimde farklılıklar görüyorum. Mahalli idareler noktasında ben eğitim aldım. Bir belediye yöneticiliği nasıl olursa bizim belediyelerimiz o şekilde çalışıyor. Bizim gerek Uçhisar Belediye Başkanımız Ali Karaaslan gerekse de Ortahisar Belediye Başkanımız İsmail Genç beni hizmet anlamında mutlu ettiler. Uçhisar, Nevşehir’imizin en gözde beldelerinden bir tanesidir. Özellik turizm bölgesi olması nedeniyle buradaki hizmetin zorluğunu ben çok iyi anlıyorum. Bu süreçte Ali Karaaslan çok güzel bir başarıya imza attı. İnşallah bir daha ki beş yılda özellikle sizlerden desteklerinizi isteyerek üretken belediyecilik anlayışımız ile Ali başkanımıza destek istiyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından ise Uçhisar Belediyesi tarafından yaptırılan kademe binasının açılışı dualar eşliğinde yapıldı.


Açılış törenine MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca ve kasaba halkı katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:49
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