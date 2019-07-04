Konya’ya ilk defa merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından kazandırılan ve bugüne kadar yüz binlerce vatandaşı ağırlayan Karaaslan Piknik Bahçesi, artık Konyalılara ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı.

Karatay Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve 97 bin 500 metrekarelik alanda kurulu Karaaslan Piknik Bahçesi artık ücretsiz. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 100’er metrekarelik 454 adet piknik bahçesinin yer aldığı ve Konya’da piknik yapma anlayışına farklı bir yaklaşım getiren Karaaslan Piknik Bahçesi’nin ücretsiz hizmet vermeye başladığının müjdesini verdi.

“Önceliğimiz vatandaşlarımızın huzuru ve rahatıdır”

Başkan Hasan Kılca, “Geçtiğimiz yıl Karatay Belediyemiz tarafından hizmete açılan Karaaslan Piknik Bahçemiz, yaz aylarında hemşehrilerimiz tarafından büyük ilgi görerek Konyamızın önemli bir uğrak yeri haline geldi. Ailelerin sadece kendilerinin kullanabileceği bir alanda piknik yapma ihtiyacının karşılandığı bu farklı konseptteki piknik bahçemizde, mangal yeri, kamelya, lavabo ve peyzaj bitkileri, ortak alanlarda ise fitness ve çocuk oyun alanı ve mescit gibi sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için her şey mevcut. Konyamızda bir ilk olan piknik bahçemizde vatandaşlarımız aileleriyle birlikte güzel bir gün geçirebiliyor. Piknik alanları boşaldığında yeni bir aile, gelip pikniğini yapabiliyor. Bizler de Karatay Belediyesi olarak aldığımız kararla şehrimizde önemli bir ihtiyacı karşılayan Karaaslan Piknik Bahçemizi ücretsiz hale getirdik. Önceliğimiz vatandaşlarımızın huzuru ve rahatıdır. Bu vesileyle ben tüm hemşehrilerimizi piknik bahçemize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.