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Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan:- "Demokrasimizin gücünün göstergelerinden biri olan medya kuruluşları ve basın mensuplarının engellenmeden, hiçbir kısıtlamaya uğramadan, ülkemizde ve dünyanın her yerinde olan bitenleri topluma en doğru şekilde ulaştırma görevini hem hukuken hem de fiilen teminat altına almak, demokrasinin ve güçlü devlet olmanın gereğidir"

09 Ocak 2019 Çarşamba 18:32
Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basının kamuoyunun doğru, eksiksiz, tarafsız ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Basının taşıdığı önemin basın mensuplarının esasları çerçevesinde vazifelerini yerine getirmeleriyle daha da anlam kazandığını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Demokrasimizin gücünün göstergelerinden biri olan medya kuruluşları ve basın mensuplarının engellenmeden, hiçbir kısıtlamaya uğramadan, ülkemizde ve dünyanın her yerinde olan bitenleri topluma en doğru şekilde ulaştırma görevini hem hukuken hem de fiilen teminat altına almak, demokrasinin ve güçlü devlet olmanın gereğidir. Bu kapsamda AK Parti olarak iktidarda olduğumuz son 16 yılda ülkemizde her alanda standartları yükselttiğimiz, ülkemizi ileriye taşıdığımız gibi çalışan gazetecilerin çalışma koşullarının daha nitelikli hale gelmesi ve emeklerinin karşılığını alabildiği bir ortamda görevlerini özgürce yerine getirmelerini sağlamak için de gayretli çalışmalar ortaya koyduk.Hak ve özgürlüklerin, demokrasi ve kalkınmanın yanında durarak yerli ve milli olmanın gereğini yerine getiren, görevini her şartta büyük emek ve fedakarlıkla ifa eden tüm basın mensuplarımıza ve gazetecilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Özellikle son dönemde Türkiye'nin yaşadığı istiklal ve istikbalimizi hedef alan saldırıların en büyüklerinden biri olan 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilerin tüm engelleme girişimlerine rağmen büyük bir cesaretle görevlerini yerine getiren, halkımızı darbecilere ve darbe girişimine karşı durmak için meydanlara davet eden çağrıyı duyuran, milletimizin canları pahasına ortaya koyduğu cesur direnişini tüm dünyaya aktaran, ardından günlerce süren demokrasi nöbetlerinde milletimizle aynı duyguları paylaşmak suretiyle meydanları boş bırakmayan basın mensuplarımız ve gazetecilerimiz ise ayrı bir takdiri hak etmektedir."

Karaaslan, toplumsal sorumluluklarının farkında olan, insanların kişisel haklarının korunması konusunda özel titizlik ve meslek ilkelerinden ödün vermeden çalışan basın mensupları ile gazetecilerin demokrasinin güçlenmesine, Türkiye'nin ilerlemesine, birlik ve beraberliğin korunmasına önemli katkı sağlayacaklarına gönülden inandığına işaret ederek, "Yerel ve ulusal basın kuruluşlarında görev yapan basınımızın değerli mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 18:32
  1. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
  2. Ak Parti
  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

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