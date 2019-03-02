0553 313 94 23

Karaağaç’a kentin kültürel değerlerini ortaya çıkaracak park

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Antalya Yolu üzerinde BELMAŞ evleri karşısında bulunan alana modern bir park yapımı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:31
Karaağaç’a kentin kültürel değerlerini ortaya çıkaracak park

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Antalya Yolu üzerinde BELMAŞ evleri karşısında bulunan alana modern bir park yapımı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çocuk oyun alanları başta olmak üzere, dinlenme yerleri ve diğer aktivite alanlarının da bulunacağı parkı inceleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Karaağaç Mahallesi’ne inşa edilen parkın da gül ağırlıklı olacağını ve şehrin tamamını bir park haline getireceklerini belirtti.


Günaydın: “Şehrimizin tamamı gül bahçesine dönüşüyor”


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Karaağaç Mahallesi BELMAŞ evleri karşısında yapımı devam eden park alanındaki incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “Bu bölgemize uzun süredir park yapma düşüncemiz vardı. Ancak bizi oyalayan benzin istasyonu ile birlikte bu alanın yapılması gerekiyordu. Benzin istasyonunun boşaltılmasında sorunlar yaşandı. Benzin istasyonunu belediye olarak artık biz işleteceğiz. Burayı benzinlikle bütünleşmiş bir park haline getiriyoruz. Karaağaç Mahallemize ve şehrimize hizmet verecek modern, kentin kültürel değerlerini de ortaya çıkaracak bir park yapıyoruz. Her parkta olduğu gibi bu parkımız da gül ağırlıklı olacak. Şu ana kadar bir milyon gül diktik, şehri tek bir bahçe yapacağız, İstasyon Parkı da bu parkın içerisinde bir nokta olacak. Şehrimizin tamamı gül bahçesine dönüşüyor. Gül dikimleri önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Hedefimiz 5 milyon gül dikmek. Gülün merkezi, geleceğin sembolü Isparta olacak. Turizm ile ilgili de büyük çalışmalarımız var, müzeler, yeni şehirler, meydanlar kuruyoruz. Isparta Türklük aleminin başkenti, Türkiye’nin uğrak yeri, turizm noktası olacak. Bu parkımızı da aynı düşünce ile yapıyoruz. Yapım işini tamamlamak üzereyiz. Estetik anlamında da şehrin en güzel parklarından birisi ve benzin istasyonu olacak. Benzin istasyonumuzu en kısa sürede açıyoruz. Isparta’mıza bu çalışmalarımız hayırlı olsun”.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:31
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    1. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    2. Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası..
    3. Davraz'da hafta sonu yoğunluğu
    4. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    5. İran'dan BAE Dışişleri Bakanı'nın..
    6. Çorum’da imalat sanayi araştırması
    7. AK Parti’nin Akçadağ Adayı Kırteke,..
    8. Kar nedeniyle yol kapanınca hastanın..
    9. Kazakistan'daki Türk Okçuluğu kursları
    10. Spor Toto 1. Lig: Tetiş Yapı..
    11. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - DG..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şenol Güneş..
    13. Baradey'den "Biltaci'ye sağlık..
    14. Futbol: TFF 3. Lig
    15. Şanlıurfa’da Cumhurbaşkanı hazırlığı
    16. Rusya Savunma Bakanı Hintli..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi bir..
    18. Doğanyol’dan Cumhur ittifakına tam..
    19. Mansur Yavaş’a saldırı ihbarı alındığı..
    20. 'Darbeci Sisi, diktatör Mübarek'ten..
    21. Türk Telekom’dan abonelerine uyarı
    22. Erdoğan, Pakistan ile Hindistan..
    23. Ünlü Ressamlar İpekyolu’nda..
    24. Başkan Palancıoğlu Dadaloğlu..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı..
    26. Burhaniye’de Tulumbacılar Parkı’na..
    27. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
    28. Kılıçdaroğlu'ndan köylüyü azarlayan..
    29. İntihar girişimlerinin adresi olan..
    30. Bursaspor-DG Sivasspor maçında..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...