Karaağaç’a kentin kültürel değerlerini ortaya çıkaracak park

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Antalya Yolu üzerinde BELMAŞ evleri karşısında bulunan alana modern bir park yapımı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çocuk oyun alanları başta olmak üzere, dinlenme yerleri ve diğer aktivite alanlarının da bulunacağı parkı inceleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Karaağaç Mahallesi’ne inşa edilen parkın da gül ağırlıklı olacağını ve şehrin tamamını bir park haline getireceklerini belirtti.

Günaydın: “Şehrimizin tamamı gül bahçesine dönüşüyor”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Karaağaç Mahallesi BELMAŞ evleri karşısında yapımı devam eden park alanındaki incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “Bu bölgemize uzun süredir park yapma düşüncemiz vardı. Ancak bizi oyalayan benzin istasyonu ile birlikte bu alanın yapılması gerekiyordu. Benzin istasyonunun boşaltılmasında sorunlar yaşandı. Benzin istasyonunu belediye olarak artık biz işleteceğiz. Burayı benzinlikle bütünleşmiş bir park haline getiriyoruz. Karaağaç Mahallemize ve şehrimize hizmet verecek modern, kentin kültürel değerlerini de ortaya çıkaracak bir park yapıyoruz. Her parkta olduğu gibi bu parkımız da gül ağırlıklı olacak. Şu ana kadar bir milyon gül diktik, şehri tek bir bahçe yapacağız, İstasyon Parkı da bu parkın içerisinde bir nokta olacak. Şehrimizin tamamı gül bahçesine dönüşüyor. Gül dikimleri önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Hedefimiz 5 milyon gül dikmek. Gülün merkezi, geleceğin sembolü Isparta olacak. Turizm ile ilgili de büyük çalışmalarımız var, müzeler, yeni şehirler, meydanlar kuruyoruz. Isparta Türklük aleminin başkenti, Türkiye’nin uğrak yeri, turizm noktası olacak. Bu parkımızı da aynı düşünce ile yapıyoruz. Yapım işini tamamlamak üzereyiz. Estetik anlamında da şehrin en güzel parklarından birisi ve benzin istasyonu olacak. Benzin istasyonumuzu en kısa sürede açıyoruz. Isparta’mıza bu çalışmalarımız hayırlı olsun”.