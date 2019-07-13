Kara yolunu telle kapattı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Ali Kervan adlı vatandaş kendi arsasından geçtiğini iddia ettiği kara yolunu tel ile kapattı. Mart ayında belediyeye ihtar gönderdiğini anlatan Kervan, çareyi yolu kapatmakta bulduğunu söyledi.

Burhaniye Ören Mahallesi Şehit Hakan Uysal Caddesinin dikenli telle kapatan Ali Kervan (49) caddenin kendi arsasından geçtiğini söyledi. Kervan, caddeyi dikenli tellerle kapatırken, polis de önlem aldı. Olay yerine gelen Belediye ekipleri caddede ölçümler yaparken, caddeden geçmek isteyen vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Arsayı 1997 yılında satın aldığını anlatan Ali Kervan, “2015 yılında belediye benden asfalt parası istedi. Ödedim. Ancak yolun benim arsamdan geçtiğini öğrendim. Arsamın 126 metrekaresi yola gitmiş. Bana70 metre karelik bölüm kalmış.Ne olacağını sordum: Çözüm bulunacağını söylediler. Ama olmadı. Ben de Mart ayında ihtar çektim. Yeni belediye yönetimine de gittim. Bu güne kadar çözüm bulunmadı. Ben de çareyi yolu kapatmakta buldum” dedi.