Kara yollarında son durum! Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 6-10. kilometrelerinde viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlum-Etlik kavşakları 3-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor. Bozüyük-Bursa yolunun 51-54. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde tek şerit trafiğe kapatıldı. Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor. Akseki-Manavgat yolunun 7-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle yol, 10.00-18.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Konya-Aksaray yolunun 14-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları ile Salihli-Alaşehir yolunun 22-24. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 41-50. kilometrelerinde tünellerde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08.30-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

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