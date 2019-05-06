Kara yollarında son durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşaklarında yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş ve 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Bu kesimde araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı-Zeytinler kavşakları 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişlere diğer bölümden çift yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması dolayısıyla Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bu kesimdeki Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolu da trafiğe kapatıldığından otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı yolunun 0-3. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşakları 12-13. kilometrelerindeki viyadük çalışmaları nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 29-30 (Sultankoyu) ve 56-58. kilometrelerinde (Kargıpınarı) üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Konya yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Isparta yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma Isparta-Konya istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 30 Haziran'a kadar tüneller aralıklı olarak ulaşıma kapatılacak ve trafik her iki yöndeki bağlantılara yönlendirilecek.

Çanakkale-Çan yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmalarına başlandı. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.