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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 08:22
Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy ile Pendik Tersane kavşakları arasındaki bağlantı yolunda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 12-13. kilometrelerinde (Turanköy-Yıldırım kavşakları) viyadük yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşıma Ankara-İzmir istikametinden gidiş-geliş izin veriliyor.

Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 48-50. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ereğli-Adana yolunun 2-3. kilometrelerinde (Ereğli şehir geçişi Türkmen Kavşağı) alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 5-8. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Niksar-Reşadiye devlet yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde yapılacak aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle tüneller belli aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Bu kesimde trafik her iki yöndeki bağlantı yollarına yönlendiriliyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen oturma ve çatlaklar nedeniyle gidiş şeridi trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşıma geliş şeridinden iki yönlü izin veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 08:22
  1. Trabzon
  2. Malatya
  3. Kayseri
  4. İzmir
  5. Isparta
  6. Gaziantep
  7. Eskişehir
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Adana
  12. Kara yollarında durum
  13. yol durumu bülteni

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