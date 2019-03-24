0553 313 94 23

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

24 Mart 2019 Pazar 09:41
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağında köprü çalışması devam ediyor. Bu nedenle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Çeşme-İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Denizkent-Bandırma yolunun 44-45. kilometrelerinde yaya alt geçidi çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Söke-Milas yolunun 54-58. kilometrelerindeki (Pınarcık mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bölümden çift yönlü sağlanıyor.

Darende-Malatya yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Giresun-Espiye ayrımı-Dereli yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 28-44. kilometrelerinde Yenice grup tünellerinin bakım çalışmaları nedeniyle tünellerde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hacıhamza-Osmancık-Merzifon yolunun 45. kilometresinde (Kızılırmak Köprüsü) köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 22-23. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:41
  1. İstanbul
  2. Bolu
  3. Ankara
  4. Karayolları Genel Müdürlüğü
  5. Çeşme-İzmir Otoyolu
  6. Denizkent-Bandırma yolu
  7. Söke-Milas kara yolu
  8. Darende-Malatya
  9. Beyşehir-Isparta yolu
  10. Giresun-Espiye ayrımı-Dereli yolunun
  11. Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolu
  12. Hacıhamza-Osmancık-Merzifon yolu
  13. Direkli-Bedirli-Hanlı yolu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aliağa’da TOKİ kayıtları devam ediyor
    1. Aliağa’da TOKİ kayıtları devam ediyor
    2. MÜSİAD’ta Türkiye Siyaseti ve Politik..
    3. İlçenin son hasırcısı yetiştirecek..
    4. Sovyetler’in kayıp denizaltısı bulundu
    5. Kazada hayatını kaybeden askerler,..
    6. Kent görselleri Aliağa’ya renk kattı
    7. PKK operasyonunda 3 tutuklama
    8. Norveç’te sürüklenen gemiden 300 kişi..
    9. Kardiyoloji Uzm. Dr. Öz: “Çarpıntı..
    10. Yasa dışı bahisçilerin 2.1 milyon..
    11. Fıstık çamının geleceğine imza
    12. Yıldırım: "İsmail Erdem Sancaktepe’de..
    13. İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını..
    14. GÜNDEM / GÜNCELLEME
    15. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
    16. Sırbistan'dan flaş açıklama:..
    17. Dutun kilosu 100 TL, eriğin tanesi 2..
    18. Ankara Cumhur dedi
    19. Vali Kaldırım,"Hedefleri iyi koymak..
    20. Kemeraltı tarihi "kırmızı kutuda"
    21. Felakette can kaybı 700'ü geçti!
    22. Varank: Tesisten çok memnun oldum
    23. Başkan Uğurlu: "Kemalpaşa’ya kral..
    24. İstanbul Havalimanı 3 bin taksiciye..
    25. Fatma Şahin kırsal mahallere çıkarma..
    26. Marmaray’dan ilk uluslararası tren geçti
    27. Kirası 822 milyon euro
    28. Termal turizmde büyük hedef Rusya
    29. Öldürüp telefonundan "ben iyiyim merak..
    30. KTO Başkanı Gülsoy: “ÖTV ve KDV..
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak