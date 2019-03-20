Kara yollarında son durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy ile Pendik Tersane kavşakları arasındaki bağlantı yolunda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor. Çeşme-İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bölümden çift yönlü devam ediyor. Torbalı-Ödemiş-Kiraz yolunun 5-9. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Düzce-Bolu yolunun 8-9. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 49-50 ile 68-70. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Yozgat-Boğazlıyan yolunun 1-4. kilometrelerindeki (Yozgat şehir geçişi) üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Darende-Malatya yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor. Silopi-Habur yolunun 35-36. kilometrelerindeki Telkabin Köprüsü'nün bağlantı yollarında yürütülen çalışmalar nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor. Rize-Çayeli-Ardeşen yolunun 43. kilometresindeki Çayeli Tüneli'nde bugün yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle Rize-Çayeli yönünde bulunan güney tüpünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak. Çayeli-Rize yönünde bulunan kuzey tüpü ise trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin verilecek. Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde Dürdane Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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