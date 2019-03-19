Kara yollarında son durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 18-19'uncu kilometrelerinde (Dilovası kesimi) Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 48-50'inci kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16'ıncı kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Ankara-Konya yolunun 1-2'inci kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor. Gemlik-Bursa yolunun 32-34'üncü kilometrelerindeki Dürdane Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Göksun-Elbistan yolunun 5-25, Beyşehir-Isparta yolunun 24-29, Akseki-Manavgat yolunun 2-12'inci kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Niksar-Reşadiye yolunun 37-39'uncu kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor. Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-56 ve 60-63'üncü kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

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