Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.19 Mart 2019 Salı 08:21
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 18-19'uncu kilometrelerinde (Dilovası kesimi) Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 48-50'inci kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16'ıncı kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2'inci kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Gemlik-Bursa yolunun 32-34'üncü kilometrelerindeki Dürdane Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Göksun-Elbistan yolunun 5-25, Beyşehir-Isparta yolunun 24-29, Akseki-Manavgat yolunun 2-12'inci kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Niksar-Reşadiye yolunun 37-39'uncu kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.
Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-56 ve 60-63'üncü kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
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