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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

19 Mart 2019 Salı 08:21
Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 18-19'uncu kilometrelerinde (Dilovası kesimi) Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 48-50'inci kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16'ıncı kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2'inci kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34'üncü kilometrelerindeki Dürdane Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Göksun-Elbistan yolunun 5-25, Beyşehir-Isparta yolunun 24-29, Akseki-Manavgat yolunun 2-12'inci kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niksar-Reşadiye yolunun 37-39'uncu kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-56 ve 60-63'üncü kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 08:21
  1. Bayburt
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. Isparta
  5. Gümüşhane
  6. Bursa
  7. Ankara
  8. Kara yolarında durum
  9. Karayolları Genel Müdürlüğü
  10. yol durumu bülteni

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