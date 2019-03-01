Kara yollarında son durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Gelibolu-Keşan Devlet Yolu'nun 38-39. kilometresinde (Güneyli mevkisi) Keşan yönünde yol bakım, onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor. Bergama-Soma yolunun 8-10. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapalı bulunuyor, geçişler diğer bölümden çift yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Anamur-Aydıncık yolu Aydıncık geçişi 51-54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor. Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresinde (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 13-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek. Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen oturma ve çatlaklar nedeniyle gidiş şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım geliş şeridinden iki yönlü sağlanıyor. Bandırma-Bursa yolunun 24-27. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş gerçekleştiriliyor.

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