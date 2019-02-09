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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

09 Şubat 2019 Cumartesi 08:55
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Silifke-Mersin yolunun 22-24, Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara - Konya yolunun 13-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Pozantı-Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerinde (Tarsus Çamtepe kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri - Malatya yolunun 91-93 kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü gerçekleştirilecek.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü yapım çalışması nedeniyle işin devamı süresince bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa yolunun Eski Foça Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışmaları ve şerit düzenlemesi yapıldığından ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 20-22. kilometrelerinde sürdürülen yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niksar-Reşadiye devlet yolunun 34-35. kilometreleri (Büşürüm Kavşağı) arasında yürütülen kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun geliş istikametinde bir şerit daraltılırken, ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 08:55
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Mersin
  7. Isparta
  8. Ankara
  9. Karayolları Genel Müdürlüğü
  10. ulaşım
  11. yol durum bülteni

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