Kara yollarında son durum Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 1-2 kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Keşan-Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun 54-55 kilometrelerindeki Çanakkale Köprüsü Yaklaşım Viyadüğü çalışmaları dolayısıyla tek yön trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Manisa yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde sürdürülen elektromekanik çalışmaları sebebiyle günün belirli saatlerinde trafik akışına gidiş ve geliş olarak tek şeritten izin veriliyor. Yenişehir-İnegöl yolunun 12-23 kilometreleri arasındaki (Hamzabey Köprüsü-Alanyurt) yol yapım çalışmaları nedeniyle bu bölümde trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanıyor. Bingöl-Diyarbakır İl Sınırı-Diyarbakır yolunun 32-34 kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Çivril-Denizli yolunun 5-6 kilometrelerindeki (Çıtak mevkisi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor. Niksar-Reşadiye Devlet Yolu'nun 34-35 kilometrelerindeki (Büşürüm kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun geliş yönünde bir şerit daraltıldığından ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Seydikemer-Kaş yolu 0-12 kilometreleri ve Akseki-Manavgat yolunun 2-12 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Nurdağı-Gaziantep yolunun 9-10 kilometrelerindeki (İçerisu mevkisi) alt geçit çalışması nedeniyle trafik akışına kontrollü olarak servis yollarından izin veriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.