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Kara yollarında son durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

20 Ocak 2019 Pazar 08:24
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 1-2 kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun 54-55 kilometrelerindeki Çanakkale Köprüsü Yaklaşım Viyadüğü çalışmaları dolayısıyla tek yön trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

İzmir-Manisa yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde sürdürülen elektromekanik çalışmaları sebebiyle günün belirli saatlerinde trafik akışına gidiş ve geliş olarak tek şeritten izin veriliyor.

Yenişehir-İnegöl yolunun 12-23 kilometreleri arasındaki (Hamzabey Köprüsü-Alanyurt) yol yapım çalışmaları nedeniyle bu bölümde trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanıyor.

Bingöl-Diyarbakır İl Sınırı-Diyarbakır yolunun 32-34 kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Çivril-Denizli yolunun 5-6 kilometrelerindeki (Çıtak mevkisi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Niksar-Reşadiye Devlet Yolu'nun 34-35 kilometrelerindeki (Büşürüm kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun geliş yönünde bir şerit daraltıldığından ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Seydikemer-Kaş yolu 0-12 kilometreleri ve Akseki-Manavgat yolunun 2-12 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 9-10 kilometrelerindeki (İçerisu mevkisi) alt geçit çalışması nedeniyle trafik akışına kontrollü olarak servis yollarından izin veriliyor.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 08:24
  1. Manisa
  2. Konya
  3. İzmir
  4. Gaziantep
  5. Diyarbakır
  6. Denizli
  7. Çanakkale
  8. Bingöl
  9. Ankara
  10. bülten
  11. Kara yolu
  12. Karayolları Genel Müdürlüğü

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