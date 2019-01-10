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Kara yollarında son durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 08:36
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-Gebze-İzmit devlet yolunun Topçular Kavşağı mevkisinde köprü onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki şeridinde servis yolundan devam ediyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları, Alaca-Yozgat yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çorum-Alaca devlet yolunun 5-17. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Trabzon-Torul yolunun 7. kilometresindeki (Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 10-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 08:36
  1. Zonguldak
  2. Yozgat
  3. Trabzon
  4. Konya
  5. İstanbul
  6. Mersin
  7. Gümüşhane
  8. Çorum
  9. Ankara
  10. Kara yollarında durum
  11. Karayolları Genel Müdürlüğü
  12. yol durumu bülteni

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