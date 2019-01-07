0553 313 94 23

Kara yollarında son durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 08:31
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımının 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerinde otoyol yapım projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tosya-Osmancık-Merzifon yolunun 32-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapımı nedeniyle ulaşım Ankara istikametinde servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki TCDD köprü yapım çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Trabzon-Torul yolunun 7. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Kaş-Elmalı yolunun 12-15. kilometrelerindeki baraj inşaatı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinde iki yönlü sağlanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 08:31
  1. Kırıkkale
  2. Trabzon
  3. Konya
  4. İzmir
  5. Çankırı
  6. Bursa
  7. Ankara
  8. Kara yollarında durum
  9. Karayolları Genel Müdürlüğü
  10. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da para piyasasını manipülasyona 25 gözaltı
    1. İran'da para piyasasını manipülasyona..
    2. Fatih'in lanetinden sakının!
    3. 2018'de en çok bakkal, büfe ve market..
    4. Kumpas soruşturmaları savcısına 15..
    5. Hazır giyim sektöründen 17,6 milyar..
    6. Samsun açıklarında batan gemi
    7. Beşiktaş'ta Isimat-Mirin ilk idmanına..
    8. "Ücretli plastik poşet uygulaması, AB..
    9. Yemenli tutuklular 15 gündür açlık..
    10. Yıllardır baktığı eşeği, yanağını..
    11. Saadet Partisi Adıyaman belediye..
    12. Altın fiyatları
    13. Gaziantep'te minibüs devrildi: 9 yaralı
    14. "İyi bir yolda ilerliyoruz"
    15. “Türkiye, kalitesi ile yazılım üssü..
    16. Sadakataşı’na Yemen desteği
    17. Tersine beyin göçüne milyonluk teşvik
    18. "Nokta transferler yapacağız"
    19. 2018'de bakın en çok ne açıldı
    20. Böylesi görülmedi! Eşine kızıp ölmeden..
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti