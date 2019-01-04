Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Edirne-Kırklareli yolunun 10-24 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun birer şeridinden sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Tosya-Osmancık-Merzifon yolunun 32-40 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Hekimhan yolunun 63-65 kilometrelerinde Tohman Köprüsü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Antalya yolunun 30-34 kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ile 14-16 kilometrelerinde tünel inşaatları yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara Devlet Yolu'nun 1-2 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kars-Digor yolunun 40-68 kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına servis yolları üzerinden izin veriliyor.

Ünye-Fatsa Devlet Yolu'nun 28-30 kilometrelerinde (Dolunay Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.