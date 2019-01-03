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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

03 Ocak 2019 Perşembe 08:45
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Rize-Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerinde bulunan Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerinde otoyol yapım projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nazilli-Denizli ayrımı-Karacasu-Tavas yolunun 3-39. kilometrelerindeki bordür, kavşak düzenleme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ulaş-Gürün ayrımı-Kangal yolunun 5-6. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 10-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-56 ile 60-63. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü olarak tek şeritten izin veriliyor.

Çeltikçi-Antalya yolunun 0-4. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 08:45
  1. Bayburt
  2. Rize
  3. Niğde
  4. Nevşehir
  5. Konya
  6. İzmir
  7. Gümüşhane
  8. Denizli
  9. Bursa
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Kara yollarında durum
  13. Karayolları Genel Müdürlüğü
  14. yol durumu bülteni

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