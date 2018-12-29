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Kara yollarında son durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

29 Aralık 2018 Cumartesi 08:25
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya devlet yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

İstanbul-İzmit yolunun Tavşanlı mevkisinde, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında kavşak, Keşan-Gelibolu-Eceabat devlet yolunun 58-85. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çivril-Denizli yolunun 40-43. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 4-5. kilometrelerindeki kavşak köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde de araç geçişine izin verilmiyor. Ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Antalya devlet yolunun 15-37. kilometrelerindeki bölünmüş yol, Balıkesir-Dursunbey-Harmancık devlet yolunun 0-71. kilometrelerindeki yol, Zonguldak-Devrek yolunun 3-16. kilometrelerindeki tünel inşaatı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kozan-Feke devlet yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde devlet yolunun 6-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle araç geçişine bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 08:25
  1. Kırıkkale
  2. Zonguldak
  3. Niğde
  4. Nevşehir
  5. Konya
  6. Kırşehir
  7. İstanbul
  8. Denizli
  9. Balıkesir
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Kara yollarında durum
  13. Karayolları Genel Müdürlüğü
  14. yol durumu bülteni

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