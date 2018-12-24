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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

24 Aralık 2018 Pazartesi 08:44
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'nda K-101 Köprüsü çelik kirişlerinin montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle bugün ve yarın O-5 Otoyolu'nun (Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu), Osmangazi Köprüsü istikametinden O-4 Otoyolu (TEM) İstanbul istikametine katılımını sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılacak. O-4 Otoyolu İstanbul istikametinde ulaşım Dilovası Kavşağı'ndan gerçekleştirilecek.

Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerinde (Düzce şehir geçişi) yaya üst geçidi onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yollarına yönlendiriliyor.

İznik-Yenişehir yolunun 2. kilometresindeki Kırandere Köprüsü ile 5. kilometresindeki Sölöz Köprülü Kavşağı arasında genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Torul yolunun 7. kilometresindeki (Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Pozantı-Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerinde (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında yürütülen üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çeltikçi-Antalya yolunun 0-4, Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ve Ünye-Fatsa yolunun 28-30. kilometrelerindeki (Dolunay Kavşağı) yapım ve üstyapı çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 08:44
  1. Düzce
  2. Trabzon
  3. Niğde
  4. Nevşehir
  5. Konya
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Gümüşhane
  9. Bolu
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Kara yollarında durum
  13. Karayolları Genel Müdürlüğü
  14. yol durumu bülteni

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