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Kara yollarında son durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım, onarım ve heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

21 Aralık 2018 Cuma 08:19
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nda, Işıkken gişe alanının serbest geçiş sistemine dönüştürülmesi çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın yönündeki trafik diğer yöne aktarılarak, 1,5 kilometrelik bölümde ulaşım gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometresindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımının 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde 3 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik Bursa-İnegöl yoluna yönlendiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 0-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir- Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-16. kilometrelerindeki tünel yapımı, Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometreleriyle Akseki-Manavgat yolunun 2-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kargı-Tosya-Osmancık devlet yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 08:19
  1. Zonguldak
  2. Nevşehir
  3. Konya
  4. Kırşehir
  5. İzmir
  6. Isparta
  7. Bursa
  8. Aydın
  9. Ankara
  10. Kara yollarında durum
  11. Karayolları Genel Müdürlüğü
  12. yol durumu bülteni

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