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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba 08:30
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Düzce-Bolu yolunun 35. kilometresindeki Kaynaşlı ilçe geçişinde üst geçit çalışması yapılıyor. Bu nedenle her iki istikamette sol şeritler ulaşıma kapatılırken, trafik diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 3. kilometresindeki (Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolu) heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Turanköy-Yenişehir ayrımı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bursa-İnegöl yolundan izin veriliyor.

Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerindeki (Düzce şehir geçişi) üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Edremit yolunun 16-17. kilometrelerindeki yeni otoyol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde birer şerit 23 Aralık'a kadar kapalı olacak.

İstanbul-Gebze-İzmit yolunun Eskihisar-Yalova Feribot İskelesi ayrımındaki çalışmalar nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 12-27. kilometrelerindeki köprü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde muhtelif kesimlerde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Ankara-Konya yolunun 7-8. kilometrelerindeki yola katılım ve ayrılış şeridi yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikametinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 08:30
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Trabzon
  4. Konya
  5. İstanbul
  6. Bursa
  7. Bolu
  8. Balıkesir
  9. Ankara
  10. Kara yollarında durum
  11. Karayolları Genel Müdürlüğü
  12. yol durumu bülteni

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