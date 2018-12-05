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Kara yollarında son durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

05 Aralık 2018 Çarşamba 08:28
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-Gebze-İzmit devlet yolunun Eskihisar-Yalova feribot iskelesi ayrımında yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle güney yol ulaşıma kapatılarak, trafik akışı İstanbul istikametinden çift yönlü devam ediyor.

Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Çivril-Denizli yolunun 40-43. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişler diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 28. kilometresinde bulunan Keskin üst geçidi kiriş onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde araçlar servis yollarına yönlendiriliyor.

Kırıkhan-Reyhanlı devlet yolunun 30-34. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Giresun-Espiye devlet yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nde 08.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle tünelde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya devlet yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle geliş şeridi ulaşıma kapatılarak, trafik akışı gidiş istikametinden (Burdur-Antalya) iki yönlü devam ediyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 08:28
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Kırıkkale
  4. Nevşehir
  5. Konya
  6. Kırşehir
  7. İstanbul
  8. Giresun
  9. Denizli
  10. Burdur
  11. Bolu
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. Kara yollarında durum
  15. Karayolları Genel Müdürlüğü
  16. yol durumu

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