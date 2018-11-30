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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

30 Kasım 2018 Cuma 08:23
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometreleri Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Adapazarı-Karasu yolunun Topça Kavşağı'nda köprülü kavşak inşaatı yapılıyor. Bu nedenle yol trafiğe kapatıldığından sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekiyor.

Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Kars-Digor yolunun 40-68. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yollarından devam ediyor.

Silifke-Mersin yolunun 22-24, Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 36-39. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ünye-Fatsa devlet yolunun 28-30. kilometrelerinde (Dolunay Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 08:23
  1. Düzce
  2. Kars
  3. Mersin
  4. Isparta
  5. Kara yollarında durum
  6. Karayolları Genel Müdürlüğü
  7. yol durumu bülteni

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