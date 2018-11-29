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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 08:52
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarındaki köprü genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara (Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü) istikameti ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım yapılıyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki Deri Organize Sanayi mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım üç şeritten (emniyet şeridine aktarılarak) sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanı serbest geçiş sistemi dönüştürülmesi çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikametinin bin 300 metre ilerisinde serbest geçiş sistemi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Aydın-İzmir yönünde trafik akışı diğer yöne aktarılarak, 1,5 kilometrelik bölümde gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Pozantı-Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerindeki otoyol bağlantı kavşağında sürdürülen üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 63-69. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle trafik akışına tek yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane devlet yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle belirli kesimlerde trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.

Tokat-Sivas devlet yolunun 16-18. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları ve bölünmüş yolda orta refüj fore kazık çalışması dolayısıyla geçişler banket tarafındaki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun Konya-Ankara yönü 7-8. kilometrelerindeki yola katılım ve ayrılış şeridi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 08:52
  1. Trabzon
  2. Tokat
  3. Sivas
  4. Konya
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Gümüşhane
  8. Elazığ
  9. Burdur
  10. Bolu
  11. Bingöl
  12. Aydın
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. Kara yollarında durum
  16. Karayolları Genel Müdürlüğü
  17. yol durumu bülteni

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