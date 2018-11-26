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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

26 Kasım 2018 Pazartesi 08:33
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'nda köprü kirişlerinin montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle, 22.00-05.00 saatlerinde otoyolun kuzey ve güney taşıma yollarında sol şeritler taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Ankara-İstanbul istikametine gidecek araçlar, Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılımı sağlayan koldaki mevcut alt geçidi kullanıyor. İstanbul istikametinde ise Dilova ile Gebze kavşakları arası taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki Deri Organize Sanayisi mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatları çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, emniyet şeridine aktarılarak üç şeritten devam ediyor.

Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerinde köprü ayak yapımı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

İzmir-Manisa yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde elektro mekanik çalışmalar nedeniyle günün bazı saatlerinde trafik gidiş ve geliş olarak tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Konya-Aksaray yolunun 60-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun Konya-Ankara istikameti 7-8. kilometrelerinde yola katılım ve ayrılış şeridi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tosya-Osmancık-Merzifon devlet yolunun 32-36 ve 35-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas devlet yolunun 16-18. kilometrelerindeki Tokat çevre yolu köprü yapım çalışmaları ve bölünmüş yolda orta refüj fore kazık çalışması nedeniyle geçişlere banket tarafındaki şeritten kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 63-69. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek yönlü devam ediyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu-Araç yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 08:33
  1. Karabük
  2. Bartın
  3. Aksaray
  4. Tokat
  5. Sivas
  6. Manisa
  7. Konya
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Elazığ
  11. Bingöl
  12. Ankara
  13. Kara yollarında durum
  14. Karayolları Genel Müdürlüğü
  15. yol durumu bülteni

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