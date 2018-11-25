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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

25 Kasım 2018 Pazar 09:29
Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara (Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü) istikameti trafiğe kapatılarak, araçlar Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometreleri Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda, Işıkkent gişe alanının bin 300 metre ilerisinde Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Aydın-İzmir yönündeki trafik diğer yöne aktarılarak, 1,5 kilometrelik kesimde ulaşıma gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane devlet yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım belirli kesimlerde servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle, bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik yan yola yönlendiriliyor.

Burdur-Antalya devlet yolunun 0-4. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Burdur-Antalya şeridinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 09:29
  1. Düzce
  2. Trabzon
  3. Konya
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Gümüşhane
  7. Burdur
  8. Bolu
  9. Aydın
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Kara yollarında durum
  13. Karayolları Genel Müdürlüğü
  14. yol durumu bülteni

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