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Gündem Kara yollarında son durum
Gündem

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 08:44:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana Otoyolu'nun bağlantı yolu (Yenice Kavşağı mevkisi) 6-7. kilometrelerinde Çukurova Havalimanı bağlantı yolu yapım işleri nedeniyle sürücüler diğer güzergahlara yönlendiriliyor.

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikametinde Urla-Güzelbahçe kavşaklarındaki çalışmalar dolayısıyla 4-5. kilometrelerde sağ şerit araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı diğer şeritlerden devam ediyor.

İzmit-Kandıra yolunun 3-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Çubuklubala Köprülü Kavşağı kolları ve servis yollarından gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Giresun-Şebinkarahisar yolunun 11-12, Kozan-Feke yolunun 7-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 35-36. kilometrelerindeki (İkisu Köprüsü) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gediz-Kütahya yolunun 14-17. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

 

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