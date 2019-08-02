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Kara yollarında durum

02 Ağustos 2019 Cuma 08:39
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak. Burada trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı’ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.

TEM Otoyolunun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden, iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-37. kilometrelerinde üstyapı işleri yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 26-32. kilometrelerinde üstyapı (BSK) yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin, İspir-İkizdere yönünde bulunan tüpündeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım trafiğe açık olan Ovit geçidinden gerçekleştirilirken, İkizdere-İspir yönünde ise ulaşım, tünel içinden sağlanıyor.

TEM Otoyolunun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerinde heyelan ıslahı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 4-20. kilometrelerinde bulunan Tünel 1, Tünel 2, Tünel 3 ve Zeytinlik tünellerinde sistem montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, Mut-Silifke yolunun 11-13. kilometrelerinde de yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 08:39
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü
  2. yol durum bülteni

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