Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılacak. Burada trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı’ndan tekrar otoyola yönlendirilecek. TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yassıören Kavşağı-Tayakadın Kavşağı 42-50. kilometrelerinde güney taşıma yolu asfalt imalatı nedeniyle, trafik akışı kuzey taşıma yolundan sağlanacak. Tayakadın Kavşağı'nda Çatalca-Tayakadın ve Tayakadın-İstanbul istikameti kavşak kolları trafiğe kapatılarak sürücüler Yassıören Kavşağı'nı kullanabilecek. Artvin Erzurum Yolunun 49-58. kilometrelerinde 2 Ağustos'a kadar 08.30-17.30 saatlerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle trafik tek şeritten kontrolü devam ediyor.

Eskişehir-Ankara-Polatlı yolunun 7-12. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle, bölünmüş yolun Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Polatlı-Sivrihisar istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-İskilip-Çorum yolunun 5-7. kilometrelerinde sulama sanat yapısı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan devam ediyor. Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü yapılıyor. Isparta-Antalya yolunun 1-2. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.





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