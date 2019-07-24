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Kara yollarında durum

24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:46
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 17 Ağustos'a kadar Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Avrupa-Asya) iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Trafik, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Çekerek-Çiğdemli-Sorgun yolunun 54-65. kilometreleri ile Erzurum-Ağrı yolunun 27-29. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 28-30. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 59-62. kilometrelerinde menfez onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ortaklar-Aydın yolunun 1-2. kilometrelerinde patlatmalı yol çalışması nedeniyle yarın 13.00-17.30 saatlerinde yol araç trafiğine kapatılacak. Ulaşım, Selçuk-Kuşadası-Söke güzergahlarından sağlanacak.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:46
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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