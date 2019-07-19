ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Avrupa-Asya) 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.



Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 6-10. kilometrelerinde viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü sağlanıyor.



TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.



Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 0-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (havalimanı istikametinden) iki yönlü olarak sağlanıyor.

Bozüyük-Bursa yolunun 51-54.kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle yolun Bursa istikametinde tek şerit trafiğe kapatıldı. Genişliği 3,5 metrenin üstünde olan araçların alternatif güzergahları kullanması gerekiyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 31-35. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle Isparta-Eğirdir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresinde ve Artvin Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.