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Kara yollarında durum

16 Temmuz 2019 Salı 08:27
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak sürdürülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri kesimi 39-42. kilometreleri kuzey taşıma yolunda asfalt çalışması yapılıyor. Bu nedenle 18 Temmuz'a kadar söz konusu kesimde trafik akışına güney taşıma yolundan izin verilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Karataş Viyadüğü'nde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Gölbaşı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Kaynaşlı otoyol girişi trafiğe kapatıldığından, sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 31-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Isparta-Eğirdir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İyidere-Pazar yolunun 43. kilometresinde yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde 07.30-18.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ordu-Ulubey yolunun 30-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Ağrı-Tutak yolunun 7-8. kilometrelerinde Adımova Köprüsü'nün yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 08:27
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü
  2. yol durumu bülteni

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