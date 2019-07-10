0553 313 94 23

Kara yollarında durum

10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:23
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı 6-10. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışma tamamlandıktan sonra köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak devam edecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Polatlı-Sivrihisar yolunun 16-20. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Bergama-Akhisar yolunun 31-34. kilometrelerinde bordür çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerinde yol kontrol noktası ve cep yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çankırı-Ankara yolunun 0-6. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bandırma-Susurluk yolunun 18. kilometresindeki kavşak çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Pazar yolunun 43. kilometresinde yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle 07.30-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:23
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü
  2. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi."
    1. MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli..
    2. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    3. GÜNDEM / 10 Temmuz 2019
    4. Mütefekkir Nurettin Topçu dualarla yad..
    5. Aydın’ın büyük projesine mühürleme ve..
    6. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine..
    7. FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması..
    8. Dolar ve Euro’da son durum! İşte..
    9. Şamil Basayev’i rahmetle anıyoruz
    10. Dolar yükseliyor mu? 1 Dolar ne kadar?..
    11. Erdoğan: Yıldırım’ı Kenarda bırakmak..
    12. Faciadan kılpayı kurtuldu
    13. (Özel) Burun estetiği olanların..
    14. Kamu personel alımı ilanları 2019..
    15. Çin’de yolsuzluğa karışan eski..
    16. 33. Altın Karagöz Halk Dansları..
    17. Bakırköy’de vinç yola devrildi: 1..
    18. Erdoğan’dan Gül ve Davutoğlu’na sitem…..
    19. 8 ilde FETÖ'ye büyük darbe!
    20. Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ..
    21. 15 Temmuz şehitlerinin hatıraları bu..
    22. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken..
    24. İstanbul'da düğmeye basıldı.....
    25. Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit Muaythai..
    26. Kara yollarında durum
    27. Tapu sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de..
    28. Başkentte kaçak silah atölyesine baskın!
    29. Aydın Veteriner Hekimleri Odasından..
    30. İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş’tan..
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"