ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun (3'üncü Boğaz Köprüsü dahil) Kınalı-Odayeri Hasdal kavşaklarında sağ ve sol bağlantı yollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı kuzey ve güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak devam ediyor.



Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yassıören Kavşağı ve kavşak kollarında aşınma tabakası serimi çalışmaları nedeniyle Yassıören Kavşağı trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.



Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlum-Etlik kavşakları 3-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Kaynaşlı otoyol girişi de trafiğe kapatıldığından sürücüler Düzce girişine yönlendiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin İkizdere-İspir yönünde bulunan tüpünde 8-9 Temmuz'da 08.00-18.00 saatlerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım trafiğe açık olan Ovit Geçidi'nden sağlanacak.

Sivas-Zara devlet yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.



Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.