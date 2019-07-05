0553 313 94 23

Kara yollarında durum

05 Temmuz 2019 Cuma 08:30
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun (3'üncü Boğaz Köprüsü dahil) Kınalı-Odayeri Hasdal kavşaklarında sağ ve sol bağlantı yollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı kuzey ve güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yassıören Kavşağı ve kavşak kollarında aşınma tabakası serimi çalışmaları nedeniyle Yassıören Kavşağı trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlum-Etlik kavşakları 3-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Kaynaşlı otoyol girişi de trafiğe kapatıldığından sürücüler Düzce girişine yönlendiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin İkizdere-İspir yönünde bulunan tüpünde 8-9 Temmuz'da 08.00-18.00 saatlerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım trafiğe açık olan Ovit Geçidi'nden sağlanacak.

Sivas-Zara devlet yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 08:30
  1. Kara yollarında durum
  2. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son zamanların favorisi lokma tatlısının tarifi ve püf noktası
    1. Son zamanların favorisi lokma..
    2. Erdek’te haşarata karşı ilaçlama..
    3. Kara yollarında durum
    4. Başkent’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı
    5. MHP, neden susuyor! Murat Alan’a..
    6. Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman..
    7. Dünyayı sarsan itiraf: Nükleer savaş..
    8. Vodafone’nun 5G’sine efsanelerden tam..
    9. Pitaya nedir? Tropik ejderha..
    10. Türkiye Avrupa'yı salladı! Çin ve..
    11. 05.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Bakan müjdeyi verdi! Sağlıkta yeni..
    13. Bülent Arınç'tan Ali Babacan..
    14. Kazma, kürek ve balta gibi aletlere..
    15. SIPRI'dan kritik uyarı: ABD'nin..
    16. Başkentte trafik kazası: 8 yaralı
    17. Fatih'te merdivenle evine girmek..
    18. Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu
    19. Emniyet Teşkilatı Personelinin 2019..
    20. Latmos’ta ekoturizm için sevindirici..
    21. California’da 6.4 büyüklüğünde deprem
    22. Adana'da hafif ticari araç..
    23. Ankara’da uyuşturucu kullanan..
    24. Avcılar'da akaryakıt yüklü tanker..
    25. Mısır Libya'da Hafter'i destekliyor
    26. Başkent’te otomobil köprüden uçtu: 1..
    27. Adana'da hırsızlık iddiası
    28. Başkentte otomobil köprüden düştü: 1..
    29. Suudi Arabistan Cazan'da SİHA düşürdü
    30. ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına..
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    ABD savaş uçakları kendi ülkesini bombaladı!
    ABD savaş uçakları kendi ülkesini bombaladı!

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    Alman İstihbaratı'nın raporunda dikkat çeken Saadet Partisi detayı
    Alman İstihbaratı'nın raporunda dikkat çeken Saadet Partisi detayı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"