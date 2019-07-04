0553 313 94 23

Kara yollarında durum

04 Temmuz 2019 Perşembe 08:28
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde devam eden bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatıldı. Bu mevkideki ulaşım diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak sürdürülüyor. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametteki 2'şer şeritten gidiş-geliş olarak izin verilecek.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönünde araç geçişine izin verilmiyor. Sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 6-10. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 6-7. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yarın 10.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 16-17. kilometrelerinde yol kontrol noktası ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 0-1. kilometrelerinde derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Giresun-Trabzon yolunun 69-72. kilometrelerindeki Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde tüneller trafiğe kapalı olacak. Bu kesimde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun Kamaradere mevkisinde menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ilgaz-Çankırı yolunun 25-37. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 08:28
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü
  2. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polisin şehit edilmesini planlayan firari yakalandı
    1. Polisin şehit edilmesini planlayan..
    2. Yurtta hava durumu
    3. Cimbom Aboubakar için devrede!
    4. Motosikletle kapkaç yaptı, “Adrenalin..
    5. Kuzey Kore Avustralyalı öğrenciyi..
    6. Bülent Arınç'ten yeni parti çıkışı:..
    7. Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15..
    8. (Özel) Beylikdüzü sahilinde tabanca..
    9. E-Okul LGS tercihleri nasıl yapılır?..
    10. Aşırı sıcaktan fenalaşıp baygınlık..
    11. Pazaryeri’nde altyapı çalışmalarında..
    12. Yurtta hava durumu
    13. Sebze ve meyveler neden bıçakla..
    14. Seyhan Belediye Meclisini üç kadın..
    15. Emekli ve memur ne kadar maaş alacak?..
    16. Hindistan'daki taşan baraj
    17. 'Tapu ve imar'da yeni dönem! TBMM'de..
    18. Sudan’da arabulucular tarafları..
    19. Uyuşturucu baskınlarından cephane çıktı
    20. Bakan Yardımcısı Sayan'dan "sosyal ağ"..
    21. Kara yollarında durum
    22. Bilal Erdoğan: İbret vesikası olacak
    23. Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 10..
    24. Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole..
    25. Trump'tan uyarı: Geri dönüp sizi..
    26. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava..
    27. Ege’nin organik lezzetleri..
    28. JP Morgan Türkiye tahminini duyurdu!
    29. Japonya'dan Türkiye'ye teklif: Böyle..
    30. Saç temizliğinde dikkat edilmesi..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    Milyonlarca kişi bekliyordu! Zam oranları belli oldu!
    Milyonlarca kişi bekliyordu! Zam oranları belli oldu!