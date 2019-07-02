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Kara yollarında durum

02 Temmuz 2019 Salı 08:27
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri-Hasdal kavşakları sağ ve sol bağlantı yollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı kuzey ve güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması sebebiyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Karataş Viyadüğü'nde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle yolun Gölbaşı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 45-48. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşıma tek şeritten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Şavşat devlet yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 31-35. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Isparta-Eğridir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 08:27
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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