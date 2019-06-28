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Kara yollarında durum

28 Haziran 2019 Cuma 08:36
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildiğinden saat 18.30'a kadar otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatıldı.

Bu nedenle, sürücüler İzmit doğu kavşağından D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı kavşağından yeniden otoyola yönlendiriliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak izin verilecek. Avrupa-Asya yönündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün karşı yönündeki 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdaki 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülecek.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığından 21.00-06.00 saatleri arasında otoyolun İstanbul-Ankara yönünde araç geçişine izin verilmeyecek. Araçlar, Çayırova kavşağından D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 6-10 kilometreleri arasındaki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Bundan dolayı Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Eskişehir-Sivrihisar yolunun 30-33 kilometreleri arasındaki üstyapı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatıldığından ulaşım üst geçit köprüsü yan yollarından devam ediyor.

Polatlı-Ankara yolunun 43-46 kilometreleri arasındaki üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönünde araç geçişine izin verilmiyor. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 4-7 kilometreleri arasındaki üstyapı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Karakeçili-Kulu yolunun 0-42 kilometreleri arasındaki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Kulu yönünde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 6-7 kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle 10.00-16.00 saatleri arasında sürücüler söz konusu yolu kullanamayacak.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 08:36
  1. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  2. Kara yolları
  3. Karayolları Genel Müdürlüğü
  4. yol durumu

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